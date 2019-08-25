2019-08-25T05:54:06+03:00
Общество

Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы

По утрам округ окутывают туманы
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 25 августа: дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 25 августа: дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 25 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, в восточных районах умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+20 градусов, местами +9,+14 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+15 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и дожди. Ветер западный, северо-западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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