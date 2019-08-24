В Сургуте в замене лифтов нуждаются 500 домов

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-24T15:29:44+03:00

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В замене оборудования в Сургуте нуждаются около 500 домов. В прошлом году новые лифты установили в 108 домах.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Сургута Сергея Алексеева, в этом году в городе заменят 205 подъемников. Работы связаны с неудобствами для жителей, особенно для маломобильных групп.

В среднем работы по замене одного лифта занимают два месяца. Стоимость работ по монтажу одного подъемника составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. Срок службы нового оборудования – 25 лет. Гарантийные обязательства действуют в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. В этом году замене подлежит в два раза больше подъемников, чем в прошлом. Изменились и сами конструкции: проемы стали шире, ход мягче, а освещение экономичнее.

Так, в доме №20 по ул. Маяковского закончен монтаж лифтового оборудования и замена электрики. Сейчас идет выполнение строительно-отделочных работ, а также установка дополнительного освещения этажных площадок. Затем лифт должен пройти процедуру регистрации в управлении Ростехнадзора, после чего подъемником смогут пользоваться жители.

ИСТОЧНИК KP.RU