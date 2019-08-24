Под Нижневартовском электромонтёр сделал селфи с крохотным зайчонком

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-24T08:03:30+03:00

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Трудовые будни электромонтёров-линейщиков из Нижневартовска разбавляют встречи с дикими животными. На этот раз работникам встретилась целая заячья семейка. Взрослые мужчины не удержались и сделали селфи с крохотным зайчиком, вызвав умиление пользователей соцсетей.

– Во время очередного обхода линии электропередачи мы увидели маленького зайчонка, который сидел на пеньке в зарослях травы. Он был такой крохотный, такой беззащитный, я уж подумал его забрать. Но не тут-то было! Пока знакомились с ним поближе и делали селфи, прибежала мама-зайчиха и всё семейство благополучно удалилось в лес. Кстати, зайцы не бросают своё потомство после рук человека. Говорят, что зайчата не имеют своего запаха, и поэтому их могут кормить любые пробегающие мимо зайчихи, а не только их матери, - рассказал электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи Нижневартовских электрических сетей Руслан Дузенко. Электромонтёр рассказал, что им часто приходится работать на природе, а там можно увидеть разные чудеса. Прежде всего, завораживающие пейзажи. А в этом году было много орлиных гнёзд. Часто встречаются лоси, лебеди и дикие утки.

- Возможность находиться в природе, чувствовать свою связь с ней – одна из причин того, почему я люблю свою работу, – поделился Руслан.

ИСТОЧНИК KP.RU