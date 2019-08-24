Погода в Югре 24 августа: дожди, грозы и тепло

СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-24T06:11:41+03:00

Погода в Югре 24 августа: дожди, грозы и и тепло. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 24 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. На большей части территории дождь от небольших до умеренных, гроза, в утренние часы туман. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, днём порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+17 градусов, по югу +18,+23 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, грозы, дожди. Ветер западный, юго-западный, северо-западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +17 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь с грозой. Ветер юго-западный 6-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU