2019-08-23T14:51:36+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске значительно снизился уровень безработицы

Задолженности по выплате заработной платы в городе не выявлено
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске значительно снизился уровень безработицы. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске значительно снизился уровень безработицы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Ситуацию на рынке труда, в том числе о содействии занятости инвалидов обсудили в окружной столицы Югры.

Так, в Ханты-Мансийске с начала года уровень безработицы снизился более чем на 15 процентов и составляет всего 0,26 процентов. Это ниже среднеокружного показателя, который составляет 0,4 процентов.

В отношении содействия трудовой занятости инвалидов было отмечено, что на сегодняшний день на учете в Центре занятости состоит 20 человек данной категории. Численность неработающих горожан с ограниченными возможностями здоровья составляет 771 человек.

Добавим, что на сегодняшний день, по данным Государственной инспекции труда по Югре, задолженности по выплате заработной платы в Ханты-Мансийске не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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