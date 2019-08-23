В Ханты-Мансийске значительно снизился уровень безработицы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-23T14:51:36+03:00

Задолженности по выплате заработной платы в городе не выявлено

Изменить размер текста: A A

Ситуацию на рынке труда, в том числе о содействии занятости инвалидов обсудили в окружной столицы Югры.

Так, в Ханты-Мансийске с начала года уровень безработицы снизился более чем на 15 процентов и составляет всего 0,26 процентов. Это ниже среднеокружного показателя, который составляет 0,4 процентов.

В отношении содействия трудовой занятости инвалидов было отмечено, что на сегодняшний день на учете в Центре занятости состоит 20 человек данной категории. Численность неработающих горожан с ограниченными возможностями здоровья составляет 771 человек.

Добавим, что на сегодняшний день, по данным Государственной инспекции труда по Югре, задолженности по выплате заработной платы в Ханты-Мансийске не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU