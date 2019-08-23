2019-08-23T13:58:46+03:00
Общество

В Нижневартовске появился «Яндекс.Лицей»

Школьники будут изучать программирование
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске появился «Яндекс.Лицей». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске появился «Яндекс.Лицей». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовский лицей стал участником всероссийского проекта «Яндекс.Лицей» – образовательного проекта по обучению школьников восьмых и девятых классов программированию.

Как сообщили в департаменте образования города, на бесплатных занятиях, которые идут в течение двух лет, ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. С программированием школьники знакомятся на примере языка Python. Проект охватывает четыре города Казахстана и 118 городов России, из них пять – югорских: Нижневартовск, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийск и Белоярский. Координатором проекта в округе является Югорский НИИ информационных технологий.

Учебная программа разработана в Школе анализа данных. Чтобы попасть в группу, необходимо пройти онлайн-тестирование и собеседование с преподавателем в лицее. В случае успешного прохождения обоих этапов ребенка зачисляют в группу.

- Отбор проходят не только ребята, но и педагоги. Также вести занятия на платформе «Яндекс.Лицей» будет студент четвертого курса факультета информационных технологий и математики НВГУ Кирилл Шваб. Сейчас они проходят специальное обучение в Москве, – рассказала директор лицея Ольга Морозенко.

В учреждении сформируют две группы по 15 человек. Набор в «Яндекс.Лицей» для школьников восьмых и девятых классов продлится до 11 сентября. Для поступления необходимо подать заявку на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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