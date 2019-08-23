СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-23T13:47:38+03:00

Спасатели Югры нашли тело одного из пропавших на рыбалке мальчиков. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Пятый день поисков подростков, пропавших на рыбалке недалеко от посёлка Саранпауль Берёзовского района завершился. Спасатели «Центроспас-Югории» обнаружили тело одного из мальчиков.

Напомним, дети 2003 года рождения отправились 19 августа на рыбалку на моторной лодке «Казанка» и без вести пропали в Берёзовском районе.

На реке Ляпин в восьми километрах от посёлка Саранпауль обнаружили плывущую моторную лодку с работающим двигателем, в ней никого не оказалось.

Двумя днями ранее к берегу прибились резиновые сапоги одного из пропавших детей.

В поисковой операции кроме спасателей задействовано более 40 волонтеров.

Сегодня, 23 августа, спасатели сообщили, что тело одного из подростков было обнаружено в воде с помощью специального оборудования. Поиски второго ребенка продолжаются.

Берёзовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних жителей села Саранпауль 2003 и 2004 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU