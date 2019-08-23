Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-23T13:15:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбербанк совместно с застройщиком Брусника запустил специальные условия по ипотеке на квартиры в квартале «Октябрьский». Процентная ставка снижена на 1,6% от базовой ставки и составляет 8% на весь срок кредитования. Также специальные условия по ипотеке от Сбербанка действуют на квартиры в строящихся домах 17 и 18 микрорайона «Видный».

- Сбербанк вместе с застройщиком Брусника запустили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит по еще более привлекательным ставкам. Преференции стали возможны благодаря долгосрочным партнёрским отношениям и регулярным методологическим разработкам Сбербанка и Брусники, а также использованию новой системы взаимодействия через эскроу-счета, на которых денежные средства покупателей квартир будут храниться до завершения строительства, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Октябрьский» - это современный городской квартал с двумя многосекционными полузамкнутыми домами и башнями-доминантами, окруженными единым зелёным двором. Этажность застройки варьируется от 8 до 10 этажей для домов и до 17 этажей для башен. Квартал «Октябрьский» находится в Калининском районе Тюмени в границах улиц Воронинская-Охотская вблизи притоков реки Тура. Рядом расположена школа, малоэтажные жилые дома и новостройки, несколько остановок общественного транспорта. На первых этажах квартала запроектированы коммерческие помещения, где расположатся полезные сервисы для жителей.

Напомним, что Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Для участников зарплатного проекта скидка на ипотечный кредит увеличена с 0,3 п.п. до 0,5 п.п. Так, для зарплатных клиентов Сбербанка ставка на приобретение строящегося жилья в ипотеку составит 9,6%, готового жилья – 9,8%. Дисконт для зарплатных клиентов в размере 0,5 п.п. распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Семьи с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» могут приобрести квартиры в новостройке в ипотеку по ставке от 5% годовых. Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок.

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и для военнослужащих на 0,3 п.п. Теперь приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке можно от 9,2% годовых по военной ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU