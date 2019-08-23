До конца года в Сургуте установят 31 остановку
Конструкция павильонов исключает попадание внутрь снега, ветра или дождя, что актуально для северного климата. Остановки уже смонтированы на ул. Захарова, Гагарина, Университетской и других.
Очередной остановочный комплекс поставили на улице Индустриальная. Всего до конца года в Сургуте установят 31 павильон. За два года планируется заменить на новые все остановки в городе.
Начальник дорожно-транспортного управления Олег Черемисин отметил, за качеством выполненных работ следит дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Если возникают претензии, подрядчик оперативно их устраняет. До конца года в городе установят 31 остановку. Еще 15 запланированы на следующий год.
ИСТОЧНИК KP.RU