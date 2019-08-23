2019-08-23T13:00:58+03:00
Общество

До конца года в Сургуте установят 31 остановку

Остановочные комплексы изготовлены по современным стандартам
Алена Кульмухаметова
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До конца года в Сургуте установят 31 остановку. Фото с сайта администрации города СургутДо конца года в Сургуте установят 31 остановку. Фото с сайта администрации города Сургут
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Конструкция павильонов исключает попадание внутрь снега, ветра или дождя, что актуально для северного климата. Остановки уже смонтированы на ул. Захарова, Гагарина, Университетской и других.

Очередной остановочный комплекс поставили на улице Индустриальная. Всего до конца года в Сургуте установят 31 павильон. За два года планируется заменить на новые все остановки в городе.

Начальник дорожно-транспортного управления Олег Черемисин отметил, за качеством выполненных работ следит дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Если возникают претензии, подрядчик оперативно их устраняет. До конца года в городе установят 31 остановку. Еще 15 запланированы на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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