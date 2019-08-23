Молодой отец из Радужного получил условный срок за уклонение от алиментов
Горе-отец из города Радужный может отправиться за решётку, если не будет платить алименты на содержание собственного сына.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, 26-летний мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына (алиментов), продолжил уклоняться от исполнения родительских обязанностей.
Общая сумма задолженности составила более 175 тысяч рублей.
Суд назначил нерадивому отцу наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.
В случае, если мужчина в течение данного срока не докажет свое исправление, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания в виде лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU