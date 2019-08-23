СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-23T12:53:53+03:00

Молодой отец из Радужного получил условный срок за уклонение от алиментов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Сыну он задолжал чуть больше 150 тысяч рублей

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Горе-отец из города Радужный может отправиться за решётку, если не будет платить алименты на содержание собственного сына.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, 26-летний мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына (алиментов), продолжил уклоняться от исполнения родительских обязанностей.

Общая сумма задолженности составила более 175 тысяч рублей.

Суд назначил нерадивому отцу наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

В случае, если мужчина в течение данного срока не докажет свое исправление, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания в виде лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU