В Когалыме обсуждают развитие туризма

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-23T12:43:57+03:00

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Круглый стол «Развитие сферы туризма в городе Когалыме. Проблемы. Перспективы. Возможности» проходит сегодня в городе. На него приглашены представители малого и среднего бизнеса Когалыма и соседних городов, а также заинтересованные в этом вопросе горожане.

По словам главы города Николая Пальчикова, за 2018 год Когалым посетили порядка 21-й тысячи иногородних туристов, из них 11 тысяч - дети. За семь месяцев этого года более 16-ти тысяч человек познакомились с городом.

- Нами разработан туристический бренд города, туристические маршруты: семейный, детский, взрослый. Будем стараться и дальше активно развивать это направление, потому что нам, действительно, есть что показать, - заявил руководитель муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU