В Когалыме обсуждают развитие туризма
Круглый стол «Развитие сферы туризма в городе Когалыме. Проблемы. Перспективы. Возможности» проходит сегодня в городе. На него приглашены представители малого и среднего бизнеса Когалыма и соседних городов, а также заинтересованные в этом вопросе горожане.
По словам главы города Николая Пальчикова, за 2018 год Когалым посетили порядка 21-й тысячи иногородних туристов, из них 11 тысяч - дети. За семь месяцев этого года более 16-ти тысяч человек познакомились с городом.
- Нами разработан туристический бренд города, туристические маршруты: семейный, детский, взрослый. Будем стараться и дальше активно развивать это направление, потому что нам, действительно, есть что показать, - заявил руководитель муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU