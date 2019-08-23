2019-08-23T12:36:38+03:00
Общество

Пятьдесят школьников из сгоревшего дома в Нижневартовске получат школьные наборы

Благотворительная акция набирает обороты
Алена Кульмухаметова
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Пятьдесят школьников из сгоревшего дома в Нижневартовске получат школьные наборы. Фото с сайта администрации города НижневартовскПятьдесят школьников из сгоревшего дома в Нижневартовске получат школьные наборы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». В эти дни подарки получают ребята из семей, которые пострадали во время пожара в двух многоквартирных домах.

Накануне рюкзаки и наборы канцелярских товаров получили два ученика, проживающих в д. № 49 по ул. Спортивной.

- Мы помогаем тем семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, - сказал спикер окружной Думы Борис Хохряков. - Я знаю, что этот дом был подвергнут пожару. Частично он уже отремонтирован. Мы с удовольствием дарим рюкзак, набор школьника двум ребятам из этого дома. И надеюсь, что своим родителям они будут приносить из школы только хорошие оценки.

Как рассказал председатель Думы Нижневартовска Максим Клец, акция «Собери ребёнка в школу» традиционная. В домах, пострадавших от пожара, живёт почти пятьдесят школьников. К новому учебному году они все получат подарки. В общей сложности в преддверии 1 сентября наборы школьных принадлежностей получит почти сотня нижневартовских ребят.

В целом по округу за прошлый год такая помощь была оказана детям более чем из 1000 многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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