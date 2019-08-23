Житель Сургута получил штраф за угрозы убийством в суде судмедэксперту

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-23T12:00:50+03:00

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Сургутянин заплатит штраф в размере 70 тысяч рублей за угрозы в связи с осуществлением правосудия.

Напомним, в 2018 году в Сургутском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя Сургута в совершении разбоя, во время которого обвиняемый ранил девушку. Отец обвиняемого, находясь в здании суда, будучи несогласным с результатами экспертизы, проведенной по уголовному делу по обвинению его сына, угрожал убийством и причинением вреда здоровью судмедэксперту, который был вызван в суд в качестве эксперта для дачи показаний.

Приговором Сургутского городского суда мужчина был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, -сообщает СУ СК по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU