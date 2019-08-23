2019-08-23T11:53:59+03:00
Общество

В Югре высоко оценили степень готовности к террористической угрозе

Учения завершились накануне в Лангепасе
Алена Кульмухаметова
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В Югре высоко оценили степень готовности к террористической угрозе. Фото с сайта pixabay.comВ Югре высоко оценили степень готовности к террористической угрозе. Фото с сайта pixabay.com
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Тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса прошли в городе Лангепас 20-22 августа.

По информации правительства Югры, трёхдневные учения были организованы оперативным штабом в соответствии с планом, утвержденным национальным антитеррористическим комитетом.

В обстановке, максимально приближенной к реальной, была проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз». В период проведения учений объект функционировал в обычном режиме.

В учебной контртеррористической операции были задействованы сотрудники территориальных управлений ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, МЧС, федеральной службы войск национальной гвардии, военного комиссариата Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

По оценке руководства оперативного штаба, все правоохранительные ведомства и органы власти сработали эффективно, продемонстрировав высокий уровень слаженности и взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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