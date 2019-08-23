Крупный штраф заплатит бывшая сотрудница телефонной компании за отданную разъярённой жене детализацию звонков клиента

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-23T11:49:24+03:00

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Сургутским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшей работницы телефонной компании в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

По информации следственного комитета Югры, в марте 2019 года подсудимая предоставила по просьбе клиентки детализацию телефонных соединений ее супруга, что незаконно. Чем закончилась семейная история умалчивается. Но девушка осталась без работы за женскую солидарность.

Кроме того, суд признал бывшую сотрудницу компании виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU