2019-08-23T11:38:44+03:00
Происшествия

Вартовчанка перевела более полмиллиона кредитных рублей за криптовалюту

Заработать женщине не удалось
Алена Кульмухаметова
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Вартовчачнка перевела более полмиллиона рублей за криптовалюту. Фото с сайта pixabay.comВартовчачнка перевела более полмиллиона рублей за криптовалюту. Фото с сайта pixabay.com
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Вложить крупную сумму денег жительница Нижневартовска решила в криптовалюту, но осталась и без рублей, и без биткоинов.

Накануне в полицию города Нижневартовска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. В ходе разбирательств женщина рассказала сотрудникам, что в интернете нашла сайт, где пожелала приобрести криптовалюту. Заполнила анкету и стала ждать обратной связи. Спустя некоторое время ей позвонил представитель сайта и пояснил, что будет сопровождать потерпевшую на всех этапах сделки.

Первым что необходимо было сделать - это пополнить банковскую карту до 570000 рублей. Но такой суммы у женщины на счету не было, тогда злоумышленник предложил выход – кредите на выгодных условиях! Она так и сделала, вторым условием было перевести всю сумму на киви кошелек, как убедил мошенник – деньгами можно в любой момент воспользоваться. Но как оказалось после проделанной финансовой операции, доступа к деньгам у пострадавшей уже не было.

Представители компании на связь не выходили и юноша, который ранее представился работником организации на телефонные звонки больше не отвечал.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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