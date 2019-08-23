2019-08-23T11:02:04+03:00
Общество

Четверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебоши

Одному из мужчин отказано в проезде
Алена Кульмухаметова
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Четверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебошиЧетверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебошиФото: Татьяна Коркина
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Сотрудники Сургутского линейного отдела полиции на транспорте привлекли к административной ответственности четверых пассажиров поездов дальнего следования.

Так, 54-летний житель Республики Башкортостан вынужден был добираться другим путём. Ему отказали в проезде 20 августа, как только поезд сообщением «Новый УренгойКазань» прибыл на станцию Сургут.

Еще троих нарушителей установили на следующий день. К примеру, 28-летнего жителя Республики Башкортостан сотрудники транспортной полиции выявили в поезде «НижневартовскУфа». Для составления административного протокола мужчина был доставлен в Линейный пункт полиции на станции Когалым.

Житель Омской области ехал в пассажирском поезде «Нижневартовск – Омск», а жителя Перми выявили в поезде «Нижневартовск – Пенза». Все установленные нарушители находились в пути следования в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно действующему законодательству появление в общественных местах, в список которых включены и пассажирские поезда, в состоянии опьянения запрещено, поэтому.

Каждого из нарушителей привлекли к административной ответственности. Им предстоит выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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