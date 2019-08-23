Четверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебоши
Сотрудники Сургутского линейного отдела полиции на транспорте привлекли к административной ответственности четверых пассажиров поездов дальнего следования.
Так, 54-летний житель Республики Башкортостан вынужден был добираться другим путём. Ему отказали в проезде 20 августа, как только поезд сообщением «Новый Уренгой – Казань» прибыл на станцию Сургут.
Еще троих нарушителей установили на следующий день. К примеру, 28-летнего жителя Республики Башкортостан сотрудники транспортной полиции выявили в поезде «Нижневартовск – Уфа». Для составления административного протокола мужчина был доставлен в Линейный пункт полиции на станции Когалым.
Житель Омской области ехал в пассажирском поезде «Нижневартовск – Омск», а жителя Перми выявили в поезде «Нижневартовск – Пенза». Все установленные нарушители находились в пути следования в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно действующему законодательству появление в общественных местах, в список которых включены и пассажирские поезда, в состоянии опьянения запрещено, поэтому.
Каждого из нарушителей привлекли к административной ответственности. Им предстоит выплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU