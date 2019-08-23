Житель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша
Запрещённые вещества он купил для личного употребления
Житель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша. Фото с сайта pixabay.com
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С дозой гашиша 33-летнего жителя Нефтеюганска задержали во время отработки оперативной информации. При досмотре у югорчанина полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом светлого цвета внутри.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что вещество было направлено на исследование, Эксперты определили – гашиш общей массой порядка 10 граммов.
В своих показаниях злоумышленник пояснил, что наркотики купил для личного потребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU