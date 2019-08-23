2019-08-23T10:44:36+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша

Запрещённые вещества он купил для личного употребления
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нефтеюганска задержан с десятью граммами гашиша. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

С дозой гашиша 33-летнего жителя Нефтеюганска задержали во время отработки оперативной информации. При досмотре у югорчанина полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом светлого цвета внутри.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что вещество было направлено на исследование, Эксперты определили – гашиш общей массой порядка 10 граммов.

В своих показаниях злоумышленник пояснил, что наркотики купил для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске из дворов вывезут 28 «забытых» автомобилей
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 8% в квартале «Октябрьский»
До конца года в Сургуте установят 31 остановку
Молодой отец из Радужного получил условный срок за уклонение от алиментов
В Когалыме обсуждают развитие туризма
Пятьдесят школьников из сгоревшего дома в Нижневартовске получат школьные наборы
Житель Сургута получил штраф за угрозы убийством в суде судмедэксперту
В Югре высоко оценили степень готовности к террористической угрозе
Крупный штраф заплатит бывшая сотрудница телефонной компании за отданную разъярённой жене детализацию звонков клиента
Вартовчанка перевела более полмиллиона кредитных рублей за криптовалюту
Четверо пьяных пассажиров поездов оштрафованы в Сургуте за дебоши
Одного из мальчиков, провалившихся в вентиляционную шахту дома в Сургуте, выписали из больницы
На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент»