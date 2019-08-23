2019-08-23T10:33:48+03:00
Происшествия

На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент»

Спасатели эвакуировали десять человек
Алена Кульмухаметова
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На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреНа трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Здание кафе «Ташкент» на 571 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» полностью сгорело. Причины возгорания пока устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, сообщение о возгорании кафе поступило в 12:58 22 августа. Было эвакуировано десять человек. Для ликвидации пожара задействовано пять единиц техники, 25 человек личного состава.

В результате возгорания строение повреждено по всей площади 525 квадратных метров. Причина, ущерб устанавливаются дознавателями. Спасено материальных ценностей на сумму 200 000 рублей. Пострадавших и погибших на пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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