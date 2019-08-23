СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-23T10:33:48+03:00

На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» в полдень сгорело кафе «Ташкент». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Здание кафе «Ташкент» на 571 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» полностью сгорело. Причины возгорания пока устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному-Югре, сообщение о возгорании кафе поступило в 12:58 22 августа. Было эвакуировано десять человек. Для ликвидации пожара задействовано пять единиц техники, 25 человек личного состава.

В результате возгорания строение повреждено по всей площади 525 квадратных метров. Причина, ущерб устанавливаются дознавателями. Спасено материальных ценностей на сумму 200 000 рублей. Пострадавших и погибших на пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU