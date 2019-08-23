2019-08-23T08:55:31+03:00
Общество

Югра на форумах поделится опытом проектного управления

Мероприятия пройдут в Тюменской области и в Казахстане
Алена Кульмухаметова
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Югра на форумах поделится опытом проектного управления. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра на форумах поделится опытом проектного управления. Фото с сайта правительства Югры
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Опыт Югры в реализации целевых моделей методами проектного управления получил положительную оценку Агентства стратегических инициатив. Департаменту проектного управления Югры предложено поделится опытом и выступить с докладом на межрегиональных форумах, которые пройдут в Казахстане и Тюменской области.

По данным правительства округа, целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности реализуются в Югре с 2016 года в форме девяти портфелей проектов. В портфелях зафиксированы целевые показатели для региона, в том числе показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также мероприятия по их достижению.

В настоящий момент в автономном округе реализуются 73 проекта, в том числе 53 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.

Так в зоне внимания остаётся приоритетный проект «Центральная окружная больница на 1100 коек в городе Нижневартовске». Подрядчик продолжает строительно-монтажные работы на второй очереди здания, а также приступил к работам по закрытию теплового контура первой очереди больницы. Руководители проекта прогнозируют завершение строительства в установленный срок.

По проекту «Создание исторического парка «Россия – Моя история» в Сургуте» в июле текущего года заключены договоры на разработку регионального контента экспозиции исторического парка, монтажные и пуско-наладочные работы, приобретение оборудования и необходимых лицензий на программное обеспечение. Исполнение всех работ по договорам, согласно календарному плану проекта, запланировано до конца ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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