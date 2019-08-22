В посёлке Пионерский ликвидирована ещё одна несанкционированная свалка

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-22T15:39:57+03:00

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По инициативе Советского отдела Природнадзора Югры на территории городского посёлка Пионерский с начала этого года проведён шестой экологический #субботник по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Совместными силами администраций посёлка, техники ООО «Тайга», ООО «Сибинстройплюс» и инспекторов Советского отдела Природнадзора Югры было ликвидировано шесть мест несанкционированного размещения твёрдых отдохов, а также собрано и вывезено на полигон 10 самосвалов твердых коммунальных отходов, строительного мусора. Всего с начала весенне-летнего периода 2019 года по инициативе Природнадзора Югры в Советском районе проведено 16 субботников.

ИСТОЧНИК KP.RU