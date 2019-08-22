СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-22T12:32:16+03:00

В Сургуте под суд отправлен бывший сотрудник колонии за «посылки» заключённым. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Теперь он сам стал обвиняемым

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Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника лечебно-исправительного учреждения. Он обвиняется в получении взятки и в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, злоумышленник в июне 2019 года незаконно пронес на территорию учреждения запрещенные предметы – мобильный телефон и сим-карту оператора сотовой связи, которые передал осужденному, получив от него денежное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей.

Незаконные действия должностного лица были пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре.

Вскоре мужчина предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU