В Сургуте под суд отправлен бывший сотрудник колонии за «посылки» заключённым
Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника лечебно-исправительного учреждения. Он обвиняется в получении взятки и в превышении должностных полномочий.
Согласно материалам дела, злоумышленник в июне 2019 года незаконно пронес на территорию учреждения запрещенные предметы – мобильный телефон и сим-карту оператора сотовой связи, которые передал осужденному, получив от него денежное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей.
Незаконные действия должностного лица были пресечены сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре.
Вскоре мужчина предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU