2019-08-22T12:05:48+03:00
Общество

Не мишленовский ресторан: в Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку

Жалобы она направили в прокуратуру
Алена Кульмухаметова
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Пациенты тубдиспансера в Сургуте объявили голодовку. Фото с сайта администрации города СургутПациенты тубдиспансера в Сургуте объявили голодовку. Фото с сайта администрации города Сургут
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В сургутском противотуберкулезном диспансере больные объявили голодовку. Несколько десятков человек больше суток отказываются только от той пищи, которую им готовят в столовой медицинского учреждения.

Пациенты учреждения заявили в прокуратуру, что их кормят некачественными продуктами. Первый отказ от пищи произошёл во вторник днём. Больным не нравится меню, которое им предлагают в медицинском учреждении, сообщает «sitv.ru».

- Пошло кушать, ну, от силы три, четыре человека пошло кушать, а в отделении, сейчас я скажу, около 80 человек. Кормят, ну, давайте русским языком выражаться, чтобы мне понятно, вам понятно было, как свиней кормят, невкусно, мяса, в последнее время, мы вообще не видим в тарелках, просто не видим», — заявил пациент Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей.

Работники пищеблока уверяют, что готовят обеды по нормам и правилам, утвержденными Минздравом. Повара включают в состав блюд продукты, необходимые пациентам противотуберкулезного диспансера.

При этом главный врач тубдиспансера Юрий Шкарпеткин говорит, в медицинском учреждении питание не должно соответствовать нормам ресторанов категории «Мишлен».

- Это лечебное питание, это с целью того, чтобы поддержать его организм на должном уровне, потребность в белках, жирах, углеводах. Она разработана и утверждена институтом по питанию. Некоторым пациентам вот это вкусовое качество этой пищи оно, конечно же, не соответствует домашней — это не жареное, не печеное, не булочки — это лечебное питание, — отметил он.

Добавим, что в сургутском тубдиспансере пациенты впервые объявили бойкот поварам и отказываются есть приготовленную ими еду. Сейчас с недовольными ведутся переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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