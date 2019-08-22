Вартовчан ждут на сезонную продовольственную ярмарку
Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции. Она состоится 24-25 августа по адресу: улица 60 лет Октября, квартал «Прибрежный-1», район бывшей автостанции - площадка напротив ДК «Октябрь».
СПо информации организаторов выставки, с 10 до 16 часов покупатели смогут приобрести свежее мясо и мясопродукты, овощи, молочную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, саженцы, рассаду и др.
Следующие выставки запланированы на 31 августа – 1 сентября, 7-8 и 14-15 сентября.
Добавим, что продовольственные ярмарки-выставки проходят во всех муниципалитетах Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU