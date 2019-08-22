СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-22T09:58:57+03:00

Вартовчан ждут на сезонную продовольственную ярмарку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Закупаться можно в выходные

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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции. Она состоится 24-25 августа по адресу: улица 60 лет Октября, квартал «Прибрежный-1», район бывшей автостанции - площадка напротив ДК «Октябрь».

СПо информации организаторов выставки, с 10 до 16 часов покупатели смогут приобрести свежее мясо и мясопродукты, овощи, молочную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, саженцы, рассаду и др.

Следующие выставки запланированы на 31 августа – 1 сентября, 7-8 и 14-15 сентября.

Добавим, что продовольственные ярмарки-выставки проходят во всех муниципалитетах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU