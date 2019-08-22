2019-08-22T09:42:12+03:00
Происшествия

Два жителя Югры наркотики «варили» в одном гараже

Мужчинам грозит до трёх лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Два жителя Югры наркотики «варили» в одном гараже. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреДва жителя Югры наркотики «варили» в одном гараже. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В одном из гаражей Югорска полицейские обнаружили кустарное производство по изготовлению наркотиков. Хозяином «кухни» оказался 42-летний местный житель.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, югорчанин в гараже изготавливал для личного потребления наркотики из семян мака, растворителя «646» и нашатырного спирта. Было изъято наркотическое вещество в сухом остатке общей массой более двух граммов.

На месте происшествия при осмотре помещения полицейскими была обнаружена и изъята эмалированная кастрюля, на внутренней поверхности которой, согласно заключению эксперта, имелся экстракт маковой соломы.

На следующий день в этом же гараже при аналогичных обстоятельствах сотрудниками отдела по контролю за оборотом задержан второй подозреваемый житель города Советский, который также незаконно изготавливал и хранил для личного потребления наркотики массой порядка трёх граммов.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит лишение свободы до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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