2019-08-22T09:35:06+03:00
Общество

До конца года из аварийного жилья переселят более 600 сургутских семей

В городе осталось 262 дома, подлежащих сносу
Алена Кульмухаметова
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До конца года из аварийного жилья переселят более 600 сургутских семей. Фото с сайта администрации города СургутДо конца года из аварийного жилья переселят более 600 сургутских семей. Фото с сайта администрации города Сургут
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Администрация Сургута приобрела 246 квартир для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Еще три аукциона на покупку 58 жилых помещений состоятся 3 сентября.

Около 200 семей уже получили ключи и отметили новоселье. Всего до конца года администрация города планирует переселить из ветхого и аварийного жилья в Сургуте более 600 семей.

По информации администрации города, в городе осталось 262 дома, подлежащих сносу. 88 из них включены в список для расселения в этом году. В городе планируют ликвидировать весь аварийный жилищный фонд до 1 сентября 2024 года.

- Переселение из ветхого и аварийного жилья идет по графику. Строители принимают активное участие в аукционах, – рассказывает начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья Сургута Елена Абросимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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