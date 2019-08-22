2019-08-22T08:03:10+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске общественники приняли после ремонта три участка дорог

Стыки старого и нового покрытия почти не ощущаются
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске общественники приняли после ремонта три участка дорог. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске общественники приняли после ремонта три участка дорог. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Общественники Ханты-Мансийска проверили три участка дорог: улицу Ленина между перекрестками от Калинина и Свердлова, и два участка по улице Свердлова– всего порядка шести тысяч квадратных метров.

Были выявлены незначительные нарушения, которые устранят в скорые сроки.

- Заасфальтировали хорошо, но на перекрестке остались острые углы при понижении тротуаров. Это небезопасно при передвижении на коляске, - отметил председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры «Преобразование» Станислав Кононенко.

Руководитель автомобильного клуба «DRIVE2» Алексей Гутовский отметил, что в этом году качество ремонта значительно улучшилось:

- В этом году стыки старого и нового покрытия почти не ощущаются, когда едешь на автомобиле, как это было раньше.

Только после того как все замечания общественников будут устранены, подрядчик получит окончательный расчет по выполненным работам.

Отметим, что общественники подключаются к проверке качества проведенного ремонта на заключительном этапе, после того как генеральный подрядчик с использованием технических средств уже протестировал качество выполненных работ.

Напомним, что в текущем году в столице Югры в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся беспрецедентно большие объемы работ по ремонту дорожно-транспортной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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