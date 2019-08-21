СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-21T14:58:21+03:00

В Югре руководителя фирмы будут судить за сокрытие от налоговой 35 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Очередной факт сокрытия прибыли от налоговой зарегистрирован в Югре. На этот раз сумма оказалась в 25 миллионов рублей. Владельцу фирмы грозит срок.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, генеральный директор строительной компании в период с 2014 по 2016 год уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 35 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного делу следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU