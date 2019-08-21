СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-21T14:01:48+03:00

Возлюбленный юной сургутянки из Белоруссии обокрал её мать и сбежал в Москву. Фото с сайта pixabay.com

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В середине августа в полицию Сургута поступило заявление от 36-летней женщины по факту кражи денег с банковской карты.

Установлено, что дочь потерпевшей некоторое время назад познакомилась в одной из социальной сети с молодым человеком. После длительной переписки житель Республики Беларусь приехал в гости к девушке. Гостеприимная семья предоставила ключи от своей второй квартиры приезжему.

В пользовании сургутянки находилась банковская карта матери. В один из дней она со своим новым знакомым отправилась в магазин и оплатила товар безналичным расчетом. Парень подсмотрел и запомнил пин-код, который ввела его подруга.

Позже днём, находясь в квартире вместе с девушкой, гость похитил банковскую карту «тёщи». Вечером молодой человек в течение десяти минут снял с карты 98 тысяч рублей. На связь с членами сургутской семьи он больше не выходил.

Оперативники установили местонахождение 20-летнего уроженца Республики Беларусь. После совершения противоправных действий молодой человек отправился на поезде в Москву. Получив информацию, сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали в командировку. Прибыв авиатранспортом в столицу, полицейские задержали подозреваемого при выходе из поезда, после чего доставили его обратно в Сургут.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU