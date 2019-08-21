СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-21T11:39:57+03:00

В Югре ещё 13 населённых пунктов могут признать местам традиционного проживания коренных хантов и манси. Фото с сайта правительства Югры

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Участники заседания совета представителей коренных малочисленных народов Севера рассмотрели в правительстве Югры предложения для направления в правительство России о внесении изменений в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

По словам начальника управления национальной политики Сергея Пишукова, на федеральном уровне отсутствуют нормативно закрепленные критерии, с помощью которых можно было бы определить объективную необходимость и признаки отнесения населенных пунктов и межселенных территорий к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

В этой связи проектом постановления предлагается утвердить такой порядок: предложения о внесении изменений в перечень направляет глава муниципалитета в департамент внутренней политики, ведомство в свою очередь вносит предложения для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии. В случае подтверждения соответствия территории критериям комиссия принимает решение о подготовке проекта представления и направлении его в правительство автономного округа, а департамент внутренней политики готовит проект соответствующего правового акта о направлении представления в адрес правительства России о внесении изменений в перечень.

Всего в Югре, по его словам, критерию «наличие территорий традиционного природопользования» соответствует девять районов, в том числе Советский район, пока еще не включенный в перечень мест традиционного проживания.

- С учетом предлагаемого значения критерия 13 населенных пунктов на территории шести районов автономного округа могут быть дополнительно предложены для включения в перечень мест традиционного проживания, – сообщил Сергей Пишуков.

ИСТОЧНИК KP.RU