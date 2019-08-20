2019-08-20T11:59:57+03:00
Происшествия

Сургутянин перевёл «следователю из Москвы» сто тысяч рублей, а после обратился в полицию

Югорчанин сам передал звонившему всю информацию
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин перевёл «следователю из Москвы» сто тысяч рублей, а после обратился в полициюСургутянин перевёл «следователю из Москвы» сто тысяч рублей, а после обратился в полициюФото: Татьяна Коркина
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Накануне в полицию Сургута поступило заявление от 59-летнего мужчины по факту мошеннических действий.

Мужчина рассказал, что в середине лета ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем Следственного Управления Москвы.

Собеседник начал расспрашивать приобретал ли югорчанин когда-нибудь лекарственные препараты через сеть Интернет, на что потерпевший ответил положительно. Тогда «следователь» сообщил, что они задержали мошенников, которые продавали лекарственные препараты без сертификатов и ему полагается компенсация в размере 312 тысяч рублей.

После злоумышленник действовал по стандартной схеме. Для получения выплаты сургутянину мошенник попросил оплатить судебные издержки в сумме 31 200 рублей и страховку 20 процентов от суммы в размере 62 400 рублей.

Будучи уверенный в достоверности того, что звонивший собирается выплатить компенсацию, потерпевший посредством онлайн-сервиса одного из банков, перевел в разные дни, запрашиваемые суммы. После чего «следователь» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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