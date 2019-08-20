В Сургуте малышей в детских садах будут кормить лучше
На модернизацию пищеблоков в детских садах Сургута направят почти 13 млн руб. Об этом заявили в городской администрации.
Так, в учреждениях сейчас меняют технологический, холодильный, кухонный инвентарь и посуду.
Фото с сайта администрации города Сургут
В детские сады, которые построены давно и не имеют специальных цехов по обработке, полуфабрикаты закупают у комбината школьного питания. В данном случае полуфабрикат – это не продукт с большим сроком хранения, а продукт высокой степени готовности, что допустимо санитарными нормами и требованиями к детскому питанию. Заведующая детским садом «Аленький цветочек» Альбина Гомберг прокомментировала, что в не имеют права готовить пельмени и сосиски, как это часто принято дома.
- Пища для детей должна быть здоровой, сбалансированной по составу. Поэтому на первом месте стоит качество приготовления пищи. Меню доступно для родителей: ежегодно мы организуем день открытых дверей, чтобы они сами могли попробовать блюда, проводим экскурсии по пищеблоку. На сайте учреждения есть раздел, где родители могут посмотреть, чем питался ребенок, – поделилась заведующая.
ИСТОЧНИК KP.RU