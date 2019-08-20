СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-20T09:54:42+03:00

В Сургуте малышей в детских садах будут кормить лучше. Фото с сайта администрации города Сургут

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На модернизацию пищеблоков в детских садах Сургута направят почти 13 млн руб. Об этом заявили в городской администрации.

Так, в учреждениях сейчас меняют технологический, холодильный, кухонный инвентарь и посуду.

Фото с сайта администрации города Сургут

В детские сады, которые построены давно и не имеют специальных цехов по обработке, полуфабрикаты закупают у комбината школьного питания. В данном случае полуфабрикат – это не продукт с большим сроком хранения, а продукт высокой степени готовности, что допустимо санитарными нормами и требованиями к детскому питанию. Заведующая детским садом «Аленький цветочек» Альбина Гомберг прокомментировала, что в не имеют права готовить пельмени и сосиски, как это часто принято дома.

- Пища для детей должна быть здоровой, сбалансированной по составу. Поэтому на первом месте стоит качество приготовления пищи. Меню доступно для родителей: ежегодно мы организуем день открытых дверей, чтобы они сами могли попробовать блюда, проводим экскурсии по пищеблоку. На сайте учреждения есть раздел, где родители могут посмотреть, чем питался ребенок, – поделилась заведующая.

ИСТОЧНИК KP.RU