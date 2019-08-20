В Сургутском районе таксист обокрал квартиру

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-20T09:38:50+03:00

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Полицейские Сургутского района в минувшие сутки раскрыли квартирную кражу по горячим следам. Вором оказался местный таксист.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в посёлке Солнечный Сургутского района сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже 47-летний мужчина. Находясь в квартире дома по улице Космонавтов, он похитил телевизор. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 37 преступлений, раскрыто 23, из них: грабеж, два мошенничества, три факта причинения вреда здоровью и семь краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU