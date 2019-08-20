2019-08-20T09:00:29+03:00
Общество

Школьники Нижневартовска будут изучать историю Югры

Современные учебники имеют мягкую обложку
Алена Кульмухаметова
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Школьники Нижневартовска будут изучать историю Югры. Фото с сайта администрации города НижневартовскШкольники Нижневартовска будут изучать историю Югры. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Школы Нижневартовска получили новые учебники и учебные пособия. В этом году приобретено более 50 тысяч экземпляров по литературе, истории России, химии, физкультуре, истории ХМАО-Югры и др.

Новинкой этого года стало учебное пособие «История ХМАО – Югры» для десятиклассников. Его выпуск инициирован департаментом образования и молодежной политики Югры в рамках соглашения с издательством «Просвещение». Как рассказали в центре развития образования, над пособием работали известные ученые, историки, этнографы, археологи из вузов округа, содействие в написании издания оказывали архивы и музеи Югры. В создании учебника принимали участие ведущие историки Нижневартовского государственного университета Любовь Алексеева, Яков Солодкин, Валерий и Ольга Цысь.

Отметим, многие современные учебники имеют мягкую обложку и разделены на несколько частей. Такая мера направлена на сохранение здоровья подрастающего поколения. По данным Роспотребнадзора, вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

- у обучающихся первых и вторых классов – 1,5 кг;

- третьих и четвертых – 2 кг;

- пятых и шестых – 2,5 кг;

- седьмых и восьмых – 3,5 кг;

- девятых – одиннадцатых – 4 кг.

Учебники в бумажном формате рассчитаны на достаточно долгий срок эксплуатации. Они могут использоваться в течение действия стандарта – 5 лет. Списанию подлежат только те пособия, которые исключены из федерального перечня или имеют неэстетичный внешний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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