2019-08-20T08:40:18+03:00
Общество

Торжественные школьные линейки в Ханты-Мансийске пройдут 2 сентября

За парты сядут более 1800 первоклассников
Алена Кульмухаметова
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Торжественные школьные линейки в Ханты-Мансийске пройдут 2 сентябряТоржественные школьные линейки в Ханты-Мансийске пройдут 2 сентябряФото: Татьяна Коркина
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Количество детей, идущих первый раз в школу стало рекордом для окружной столицы. Всего в этом году за парты сядут 1800 первоклассников. Всего же, начало учебного года встречают около 14 тысяч школьников. Детские сады распахнут свои двери для восьми тысяч воспитанников.

В департаменте образования города отметили, что ранее в Ханты-Мансийске проводился масштабный опрос среди детей и родителей по теме школьной формы, и большинство хантымансийских семей выбрали форму.

Прежними останутся и условия питания обучающихся. Как и в предыдущем учебном году муниципалитет продолжит осуществлять софинансирование питания школьников, родители которых вносят родительскую плату, в прежнем объеме – до 44 рублей в день на ребёнка.

Добавим, что линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут 2 сентября. С графиком линеек можно ознакомиться тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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