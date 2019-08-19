Югорчанину грозит срок за хранение боеприпасов на балконе
В Белоярском районе оперативники во время обыска дома воришки обнаружили боеприпасы.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, у мужчины, подозреваемого в краже, отсутствовали документы, дающие ему право на владение и хранение оружия и боеприпасов к нему.
Коробку, в которой находились патроны в количестве 54 штук, 33-летний подозреваемый хранил на балконе своей квартиры. Представленные на экспертизу патроны, признаны боеприпасами и предназначены для нарезного огнестрельного оружия.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU