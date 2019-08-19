Житель Турции снова попытался провезти в Югру запчасти без декларации
У пассажира и гражданина Турции, прибывшего в Ханты-Мансийск международным авиарейсом из Антальи, в багаже таможенники обнаружили 30 комплектов электрических блоков управления для автоматического открывания дверей автомобиля с пультом управления турецкого происхождения.
Как сообщили в таможенной службе Югры, запчасти предназначены к использованию при предоставлении услуг жителям города по ремонту автотранспорта. Товар подлежит обязательному таможенному декларированию.
Поэтому Ханты-Мансийским таможенным постом возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование, по результатам которого судебные органы решат судьбу товаров и определят размер административного штрафа.
Примечательно, что турок в сентябре прошлого года уже пытался провезти автомобильные запчасти без таможенного декларирования, за что подвергнут административному наказанию и уплате штрафа в сумме 28,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU