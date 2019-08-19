СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-19T12:35:45+03:00

Житель Турции снова попытался провезти в Югру запчасти без декларации. Фото предоставлено таможней ХМАО

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У пассажира и гражданина Турции, прибывшего в Ханты-Мансийск международным авиарейсом из Антальи, в багаже таможенники обнаружили 30 комплектов электрических блоков управления для автоматического открывания дверей автомобиля с пультом управления турецкого происхождения.

Как сообщили в таможенной службе Югры, запчасти предназначены к использованию при предоставлении услуг жителям города по ремонту автотранспорта. Товар подлежит обязательному таможенному декларированию.

Поэтому Ханты-Мансийским таможенным постом возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование, по результатам которого судебные органы решат судьбу товаров и определят размер административного штрафа.

Примечательно, что турок в сентябре прошлого года уже пытался провезти автомобильные запчасти без таможенного декларирования, за что подвергнут административному наказанию и уплате штрафа в сумме 28,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU