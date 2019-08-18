2019-08-18T16:02:12+03:00
Экономика

В Когалыме пройдет выставка-ярмарка «День урожая»

В ней примут участие местные сельхозпроизводителей
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Когалыме в рамках празднования Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности пройдет ежегодная выставка-ярмарка «День урожая в городе Когалыме». Она пройдет 24 августа в 11:00 на территории городского рынка по адресу: ул. Сопочинского, 2.

Участие в мероприятии могут принять местные аграрии и представить на выставке произведенную ими сельскохозяйственную продукцию: мясную, рыбную, растениеводства, цветоводства, дикоросы и т.д. с последующей реализацией данной продукции.

- Приглашаем гостей и жителей города посетить выставку-ярмарку «День урожая в городе Когалыме» и поддержать местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, - отметили в мэрии.

Там добавили, что подать заявку на участие можно в отделе потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Когалыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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