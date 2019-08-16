В Нижневартовске начал работу школьный базар
Он будет работать до 1 сентября
В Нижневартовске начал работу школьный базар. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Выставка-ярмарка «Школьный экспресс» открывается в субботу 17 августа в Нижневартовске.
В администрации города подтвердили, что школьный базар ежедневно будет ждать родителей с детьми с 11 до 19 часов на улице Пионерская в районе парка Победы. Вартовчанам и гостям города будут представлены в широком ассортименте канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности, учебно-методическая и художественная литература, швейные изделия, обувь, портфели, рюкзаки, ранцы и другие товары, необходимые для подготовки к школе.
Добавим, что выставка-ярмарка «Школьный экспресс» будет работать до 1 сентября без выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU