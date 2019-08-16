2019-08-16T15:25:31+03:00
Общество

В Нижневартовске начал работу школьный базар

Он будет работать до 1 сентября
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске начал работу школьный базар. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске начал работу школьный базар. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Выставка-ярмарка «Школьный экспресс» открывается в субботу 17 августа в Нижневартовске.

В администрации города подтвердили, что школьный базар ежедневно будет ждать родителей с детьми с 11 до 19 часов на улице Пионерская в районе парка Победы. Вартовчанам и гостям города будут представлены в широком ассортименте канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности, учебно-методическая и художественная литература, швейные изделия, обувь, портфели, рюкзаки, ранцы и другие товары, необходимые для подготовки к школе.

Добавим, что выставка-ярмарка «Школьный экспресс» будет работать до 1 сентября без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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