СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-16T10:41:41+03:00

В Башкирии в ДТП попала семья из Нижневартовска. Погибла женщина. Фото из группы "БашДТП | Уфа и Башкортостан" из соцсети ВКонтакте

Пострадали двое детей и оба водителя

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 13 августа близ села Покровка под городом Стерлитамак в Башкирии. В «Датсун ондо», в котором ехала семья из Нижневартвоска, врезался лихач на «ВАЗ-2114».

Лихач находится в больнице. Погибла женщина. Фото из группы "БашДТП | Уфа и Башкортостан" из соцсети ВКонтакте

По информации Госавтоинспекции Башкирии, 13 августа днём в Стерлитамакском районе на 27 км автодороги «Стерлитамак-Салават» столкнулись встречные «ВАЗ-2114» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака и «Datsun on-DO», за рулём которого находился 37-летний житель ХМАО. В результате аварии 30-летняя пассажирка, супруга водителя «Datsun», скончалась на месте, их четырёхгодовалый сын госпитализирован и 12 летняя дочь госпитализированы.

Дети были пристёгнуты. Погибла женщина. Фото из группы "БашДТП | Уфа и Башкортостан" из соцсети ВКонтакте

Также в ДТП пострадали оба водителя.

Добавим, что югорчане возвращались из отпуска и направлялись в сторону города Салават.

ИСТОЧНИК KP.RU