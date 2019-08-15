2019-08-15T14:29:17+03:00
Общество

В Нижневартовске крыши многоэтажек обрабатывают огнезащитным раствором

Жильцы дополнительных расходов не несут
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске крыши многоэтажек обрабатывают огнезащитным раствором. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске крыши многоэтажек обрабатывают огнезащитным раствором. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В жилом фонде Нижневартовска сотрудники коммунальных служб продолжают огнезащитную обработку деревянных конструкций покатых кровель. В большинстве случаев они расположены на пятиэтажных зданиях.

Мероприятия сотрудники подрядной организации должны завершат до конца августа. В работе задействовано две бригады. В каждой по три специалиста.

- Для обработки деревянных конструкций на чердаке применяется состав, который обеспечивает первую группу огнезащиты. Раствор проникает в структуру дерева, оно становится трудносгораемым. Если присутствует пламя, то древесина будет тлеть, но не гореть, - рассказал руководитель подрядной организации Александр Зименс.

После завершения обработки будут проведены испытания: эксперты возьмут четыре образца дерева и с помощью специальных устройств оценят качество проделанной работы. При необходимости проведут дополнительные мероприятия. Контроль осуществляют как подрядчики, так и заказчики данной услуги.

Добавим, собственники и наниматели жилья дополнительных расходов не несут, эти затраты являются обязательными и уже включены в квартплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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