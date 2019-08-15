2019-08-15T13:55:25+03:00
Общество

На реках Югры пройдут рейды по поиску браконьеров

Начался осенний нерест
Алена Кульмухаметова
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На реках Югры пройдут рейды по поиску браконьеровНа реках Югры пройдут рейды по поиску браконьеровФото: Татьяна Коркина
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Оперативно-профилактические мероприятия «Осенний нерест» и «Муксун» стартовали в Югре.

До 31 октября рейдовые группы государственных инспекторов Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству проведут патрулирование отдельных участков водных объектов, мест массового пребывания югорчан. Под особым контролем находятся реки Обь, в том числе Малая Обь, Тоготская Обь, Горная Обь, Юганская Обь, Иртыш, Северная Сосьва со всеми их притоками, протоками и пойменными системами.

Напомним, что основные ограничения рыболовства на Северной Сосьве от ее устья до деревни Хулимсунт Березовского района действуют с 10 августа по 5 ноября. От Хулимсунта до рек Волья и Няйс ограничения будут введены с 21 сентября по 5 ноября, а с 15 августа – в реке Ляпин и притоках Хулга, Народа, Манья.

Для плавных донных сетей в русле Оби и ее притоках ограничение водится с 15 августа по 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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