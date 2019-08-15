В Урае скоро начнется строительство нового корпуса больницы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-15T11:58:59+03:00

Сейчас время в городе функционирует стационар на 120 коек

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В больнице Урая готовятся к строительству второй очереди стационарного комплекса. В настоящее время в городе функционирует стационар на 120 коек, который был построен в феврале 1970 года. Как сообщили в городской администрации, проект нового стационара отправлен на государственную экспертизу.

- Согласно проекту новое здание будет возводиться рядом с действующим стационаром, – пояснил заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе Урайской больницы Вячеслав Терехов. – Существующие дороги и проезды для машин скорой медицинской помощи находятся на «пятне строительства» и будут перекрыты. И уже сейчас мы сделали отсыпку площадки для выездов машин СМП и проезда к инфекционному отделению асфальтовой крошкой.

Напомним, в декабре 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь стационара – пищеблок и прачечная.

ИСТОЧНИК KP.RU