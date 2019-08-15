СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-15T11:04:16+03:00

Проект создания комплекса по металлообработке под Сургутом перешёл в стадию реализации. Фото с сайта правительства Югры

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В Сургуте накануне обсудили вопрос о подключении будущего завода к сетям газораспределения и энергоснабжения, железнодорожной инфраструктуре, имеющейся на промышленной площадке в посёлке Солнечный.

На сегодняшний день инвестор провел инженерные изыскания, осуществил базовый инжиниринг и приступил к разработке проектно-сметной документации.

Напомним, планируемый срок запуска завода по металлообработке – конец 2021 года. Локализация производства позволит привлечь в экономику региона порядка 13 млрд рублей, создать до 500 рабочих мест в Сургутском районе.

Фонд развития Югры осуществляет общее сопровождение данного инвестиционного проекта, в рамках которого инвестору оказана государственная поддержка в форме предоставления земельных участков без проведения торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU