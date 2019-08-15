2019-08-15T08:27:41+03:00
Общество

На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна

Нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию
Алена Кульмухаметова
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На реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна. Фото с сайта администрации города СургутНа реке Сайма в Сургуте почти избавились от нефтяного пятна. Фото с сайта администрации города Сургут
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Разлив нефтепродуктов на реке Сайма был обнаружен 14 августа утром в районе ИКЦ «Старый Сургут». На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи. Оперативно начаты работы по сбору и утилизации пятна, опасности для человека и животного мира нет.

Общая площадь разлива составила около 2 тысяч кв.м. Силами Сургутского спасательного центра совместно с управлением по природопользованию и экологии города оперативно начаты мероприятия по сбору и утилизации нефтепродукта.

На данный момент от масляных пятен уже очищено более одной тысячи квадратных метров – половина от загрязнённой территории реки Силами работников Сургутского спасательного центра собрано свыше двух кубометров нефтепродуктов. Для сбора задействован комплекс ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с применением сорбента. При этом поступлений новых нефтепродуктов не зафиксировано.

Оперативно начаты работы по сбору и утилизации. Опасности для жизни и здоровья граждан, в том числе животного мира нет. Причина загрязнения сейчас устанавливается, – прокомментировал ситуацию и.о. начальника управления ГОЧС Андрей Рачёв. По предварительной информации нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. В настоящее время установлены боновые заграждения, которые препятствуют разливу на акватории реки. Виновному грозит административное наказание. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, кто совершил правонарушение. Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, администрация города обратится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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