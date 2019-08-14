2019-08-14T15:01:00+03:00
Общество

Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы

Горожан просят сообщать о нарушениях
Алена Кульмухаметова
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Когалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы. Фото с сайта администрации города КогалымКогалымчанам за парковки на газоне грозят крупные штрафы. Фото с сайта администрации города Когалым
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В Когалыме решили «длинным» рублём бороться с любителями парковаться на газонах.

Так, в апреле текущего года административная комиссия города Когалыма для сохранения и поддержания газонов, клумб и цветников, а также территорий озеленения дополнила закон об административных правонарушениях новой статьей 30.1 «Нарушение требований к содержанию и охране озелененных территорий».

Благодаря новому пункту установлен запрет в части наезда и размещения транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями. За нарушения грозит административная ответственность, которая влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

При обнаружении автомобиля на газоне горожане могут направить соответствующее сообщение в полицию или администрацию Когалыма.

В сообщении нужно обязательно указать свои ФИО и контактные данные для ответа, дату и время обнаружения транспортного средства и доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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