2019-08-14T09:54:12+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты

Должна измениться выкладка товаров
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске общественники проверят в магазинах молочные продукты. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Активисты из Ханты-Мансийска пройдутся по магазинам, чтобы проверить соблюдение торговыми точками нового приказа Минпромторга и Роспотребнадзора о выкладке молочных продуктов в торговом зале или иных местах продаж. Тотальной проверке подвергнутся: молоко, творог, кефир, сгущенное молоко и творожные сырки.

Напомним, что с 1 июля 2019 года молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны быть разделены в местах розничной реализации продукции и сопровождаться информационной надписью: «Продукты без заменителя молочного жира».

Проведение общественного контроля в окружном центре планируется с 14 по 26 августа.

Добавим, что представителям бизнеса предлагаются разные варианты выкладки продуктов: с применением полочных разделителей, с дополнительным оформлением ценников (например, разделением по цвету), а также с четким разграничением «молочки» в холодильниках. Однако никто не запрещает коммерсантам придумать свой способ, главное требование – четкое визуальное разделение товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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