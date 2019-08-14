Сургутский рецидивист украл ноутбук

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-14T07:53:17+03:00

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Уголовное прошлое не смогло отпустить сургутянина и он вновь пошёл на преступление. Полицейские задержали злоумышленника.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в январе текущего года неизвестный совершил ноутбука стоимостью 50 тысяч рублей. Оперативными сотрудниками полиции по Сургутскому району установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 29, из них: убийство, вымогательство, три грабежа, мошенничество, кража, факт незаконного оборота оружия и шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU