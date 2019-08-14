СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-14T06:59:39+03:00

В Нижневартовске на таможне уничтожили полтонны груза из Таджикистана. Фото с сайта fsvps.ru

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Мёд, молоко, корма для животных и многое другое было безжалостно уничтожено таможенниками из Югры. По мнению специалистов, ввозимая из Таджикистана продукция была опасна.

Специалистами Россельхознадзора Ханты-Мансийскому автономного округа в период с 5 по 10 августа в международном секторе аэропорта города Нижневартовск проконтролировано 464 кг продукции животного происхождения. При проведении досмотра продукции, ввозимой из города Худжанд - Республика Таджикистан, выявлены нарушения правил перевозки. На мёд отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы. Молочная продукция была задержана, согласно указаниям Главного государственного ветеринарного инспектора о запрете ввоза на территорию Российской Федерации, в том числе в ручной клади и багаже авиапассажиров прибывающих из Республики Таджикистан всех видов животных, продукции животного происхождения, а также кормов для животных.

В отношении троих иностранцев составлены административные дела, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Задержанная продукция по заявлению владельцев была уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU