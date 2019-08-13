Ночью в Сургуте из окна многоэтажки выпал мужчина
Мужчина находится в больнице
Ночью в Сургуте из окна многоэтажки выпал мужчинаФото: Татьяна Коркина
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Инцидент произошёл сегодня ночью на одной из улиц Сургута. Под окнами многоэтажки был обнаружен мужчина.
В соцсетях сообщается, что мужчина выпал из окна с третьего этажа многоэтажного жилого дома. В этот момент жена мужчины спала, но услышала странные звуки. Женщина встала выглянула открытое окно и увидела на газоне лежащего супруга. Сургутянка вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Причину падения выясняют правоохранительные органы.
Пострадавший остался жив и сейчас находится в реанимации, у него травма позвоночника, об этом сообщает пресс-секретарь Сургутской клинической травматологической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU